ソフトバンクの日本一を伝える号外を手に、福岡・天神の屋台で喜ぶ客＝30日夜プロ野球のSMBC日本シリーズ2025で30日、ソフトバンクが日本一を決めた瞬間、福岡市にある本拠地・みずほペイペイドームのパブリックビューイング（PV）に集ったファンは、総立ちで喜んだ。昨年の日本シリーズの雪辱を果たし「ばりうれしい」と沸いた。多くのファンが黄色や赤色の応援用タオルを掲げながら試合を見守る中、延長でソフトバンク野村勇