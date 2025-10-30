国内最大の自動車展示会「ジャパンモビリティショー」が３０日、東京ビッグサイト（東京都江東区）で開幕した。部品メーカーやＩＴ大手が、ソフトウェアの更新で機能を高める次世代車「ＳＤＶ」の関連技術の展示に注力している。人工知能（ＡＩ）の活用などのクルマの「知能化」では米中勢が先行しており、国内勢も巻き返しを急いでいる。今回初出展したＩＴ大手「ＳＣＳＫ」は、わずか９か月で製造した電気自動車（ＥＶ）の試