＜日本シリーズ：阪神2−3ソフトバンク＞◇第5戦◇30日◇甲子園HKT48の市村愛里（24）が30日、自身のX（旧ツイッター）を更新。プロ野球福岡ソフトバンクホークスの6年ぶり12度目の日本一を喜んだ。市村はホークスの大ファンであることを公言。みずほペイペイドームで行われた8月20日の西武戦では、試合前に始球式を務めていた。日本一を受けて「たかほーーー！！！！！！パブリックビューイング盛り上がりやばいです日本一お