◆SMBC日本シリーズ2025第5戦阪神2―3ソフトバンク（30日、甲子園）福岡ソフトバンクホークスが5年ぶりの日本一を飾った瞬間も、奈良原浩ヘッドコーチはベンチで参謀役は普段通り小久保監督のそばにいた。指揮官は青山学院大で3学年後輩。野球日本代表「侍ジャパン」でも監督とヘッドコーチのタッグを組んだ間柄。2023年オフ、「来年、福岡に来られますか？」と請われ、二つ返事で応えた。現役時代は3球団を渡り歩き、