日本シリーズ第5戦 ソフトバンクの王貞治会長がチームを称える

  • ソフトバンクの王貞治会長が30日、日本シリーズ第5戦について語った
  • 「短期決戦はヒーローが出た方が勝つ」と語り、シリーズMVPに輝いた王氏
  • 「山川くんの3試合連続ホームランは大きかったね」と活躍に目を細めた
  • スポニチ
    ソフトバンク柳田「小久保さんを日本一にできたのがうれしい」　8回同点2ランは「本当に大きい本塁打に」 2025年10月30日 23時34分
  • ４回１死、山川穂高は同点となる中越えソロ本塁打を放ち、ナインに祝福される（カメラ・義村　治子）
    【日本シリーズ】ＭＶＰは誰に？　２試合連続アーチが同点弾のソフトバンク・山川が独走か…報知式貢献ポイント 2025年10月28日 21時50分
  • スポニチ
    MVPの山川も認めた　阪神・佐藤輝の“実力”　表彰式の記念撮影で「真ん中に入れ」と言われ、最後は… 2025年10月30日 23時19分
  • 練習を見守る小久保裕紀監督（カメラ・岩田　大補）
    【日本シリーズ】ソフトバンク・小久保裕紀監督も歴史的激闘のＷＳに興味津々　「どうなった？　すごいよね」 2025年10月28日 17時3分
  • スポニチ
    ソフトバンク・小久保裕紀監督　“型にはめない”投手交代貫き昨季の雪辱果たす日本一「戦った選手に感謝」 2025年10月31日 1時5分

