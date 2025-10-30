「キックボクシングフェス・ＧＯＡＴ」（３０日、後楽園ホール）メインイベントで、ＲＩＳＥの那須川龍心（１９）が、２２年度ムエタイＭＶＰ王者のチャラームダム・ナヨックエータサラ（２１）＝タイ）＝に１回１分３８秒、左スピニングバックキックでＫＯ勝ちした。テレビで地上波放送される新イベントを鮮烈なＫＯ劇で締めくくった千両役者は、リングサイドで観戦した兄の那須川天心（２７）、解説の武尊（３４）の両巨頭の