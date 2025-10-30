メ～テレ（名古屋テレビ） オンラインカジノで使用されると知りながら、電子マネーを暗号資産へ違法に交換したとして、29歳の男が逮捕されました。 資金決済法違反などの疑いで逮捕されたのは、千葉県流山市の無職、伊藤達也容疑者（29）です。 警察によりますと伊藤容疑者は今年7月、他の者と共謀してオンラインカジノで使用されると知りながら1万1400円相当の電子マネーを4人の客から受け取り暗号資産