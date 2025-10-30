◆ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５第５戦阪神２―３ソフトバンク（３０日・甲子園）ＭＶＰにはソフトバンク・山川穂高内野手が輝いた。５試合中４試合が１点差という接戦が続き、「緊張感のある試合が続いて、ドキドキしながら試合をしていました」。短期決戦のなかで柳町や近藤ら、日替わりで多くの選手が活躍。「層が厚いと思うし、出た選手みんなが活躍できる準備をするチームだなと思った。僕も負けじと（準備を）しました」