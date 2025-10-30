◆ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５第５戦阪神２―３＝延長１１回＝ソフトバンク（３０日・甲子園）阪神が痛恨の逆転負けで、２０２３年以来、２年ぶり３度目の日本一を逃した。テレビ朝日系で元ソフトバンクの川崎宗則氏、中日・松山晋也投手と解説を務めた阪神前監督の岡田彰布氏は抑えの松本裕樹投手の前に阪神が無得点に終わり、シリーズ敗退が決まると「う〜ん」、「う〜ん」と何度もうなった。実況アナウンサーは「川崎さ