【フィレンツェ＝秋山洋成】欧州中央銀行（ＥＣＢ）は３０日、デジタル通貨「デジタルユーロ」を２０２９年中にも発行する可能性があると明らかにした。キャッシュレス決済で圧倒的な占有率を持つ米企業への依存を減らし、通貨主権を確保する狙いだ。デジタルユーロは暗号資産と異なり、ＥＣＢが保証し、現金と同じ価値を持つ。個人や企業間の決済、送金での使用を想定している。実現すれば、日米欧の主要中銀では初めてのデジ