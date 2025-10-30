安倍元首相を銃撃し殺害した罪などに問われている山上徹也被告の裁判員裁判で司法解剖を担当した医師が「ほぼ即死に近い状況だった」と証言しました。山上徹也被告は3年前、奈良市で応援演説中だった安倍晋三元首相を手製のパイプ銃で撃ち、殺害した罪などに問われています。28日の初公判で「全て事実です」と話した山上被告。30日の裁判では、犯行に使われたパイプ銃が法廷で裁判員らに提示されたほか、現場で山上被告を取り押さ