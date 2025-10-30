◇プロ野球 日本シリーズ第5戦 ソフトバンク3-2阪神(30日、甲子園球場)延長11回に及ぶ第5戦を制し、ソフトバンクが5年ぶりの日本一に輝きました。試合後、9度宙を舞った小久保裕紀監督は、「セ・リーグ1位の阪神タイガースと、なんとかいいゲームをしようと思い、この日本シリーズに入ってきましたが、5試合とも息を抜く暇がない、本当にいい試合ができたと思います。そして昨年、我々が届かなかった日本一という目標を達成できて