人生を変えたい23歳男子大学生が、男を磨くためのリアリティショーに出演。しかし、コーチ陣から「立場をわきまえろ」と一喝される場面があった。【映像】「立場をわきまえろ、お前」コーチたちに一喝される23歳大学生10月30日、「人生どん底」の男たちが10日間の共同生活と極限ミッションを通して“弱さ”と本気で向き合い、“真の男”へと生まれ変わるコーチングリアリティショー『男磨きハウス #1』（ABEMA）が放送された。