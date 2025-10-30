「ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５、阪神２−３ソフトバンク」（３０日、甲子園球場）甲子園最終戦となった第５戦。この日、ＳＧＬで行われたパブリックビューイングには３５１０人が詰めかけた。スタメンのリストやカウントのランプの点灯も連動。初回は大竹の登場曲が場内に流れるなど、工夫を凝らした演出で虎党を盛り上げた。坂本の先制適時打や佐藤輝が追加点の適時打を放った際には、メガホンを叩いて喜んだ。ゲスト