不動産情報メディア「不動産投資の森」を運営しているAlbaLink（東京都江東区）が、賃貸物件に住んでいる500人を対象に「外国人入居者とのトラブル」についてのアンケートを実施。結果をランキング形式で紹介します。【えっ！】500人が回答外国人入居者とのトラブルを防ぐ“対策”がコレです！調査は2025年9月30日〜10月2日にかけて、女性354人と男性146人の計500人にインターネットで行われました。500人に「外国人入居者