『FINAL FANTASYシリーズ』初のストレートプレイ第2弾舞台『FINAL FANTASY BRAVE EXVIUS 幻影戦争 THE STAGE II』が、2026年1月・2月に東京・大阪にて上演されることが決定。吉田仁人（M！LK）、武藤潤（原因は自分にある。）、川上千尋（NMB48）が続投するほか、鈴木曉（WATWING）らが新たに出演する。キャスト＆スタッフコメントのほか、メインビジュアル、スポット動画も到着した。【写真】M！LK吉田仁人、ゲンジブ武藤潤、NM