西小竜堂墓地「Ｍ３号墓」（北斉）出土の陶俑。（９月２５日撮影、済南＝新華社配信）【新華社済南10月30日】中国山東省済南市考古研究院は、同市高新区の西小竜堂墓地の考古学発掘調査で、北斉時代（6世紀）から清代の墓13基が出土したと明らかにした。専門家によると、済南地区の北斉から清代の社会構造や経済状況、文化交流、葬制の変遷を研究する上で重要な資料になる。1月中旬〜3月中旬に約500平方メートルを発掘し、五つ