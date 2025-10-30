弁護士の八代英輝氏が30日、TOKYOMX「堀潤LiveJunction」（月〜金曜後8・00）に生出演し、高止まりが続くコメ価格について私見を語った。昨年のコメ不足から5キロ当たり4000〜5000円台と高騰したコメ価格。小泉進次郎前農相は、備蓄米の放出などで低価格のコメを市場に出して価格下落を実現させたほか、コメの増産に舵を切る政策を示した。しかし、高市政権で新たに就任した農水族の鈴木憲和農相は、増産路線に疑問を呈し