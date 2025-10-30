「ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５、阪神２−３ソフトバンク」（３０日、甲子園球場）ソフトバンクが逆転勝ちし、４勝１敗で２０２０年以来、５年ぶり１２度目の日本一に輝いた。シリーズＭＶＰには第２戦からシリーズ記録に並ぶ３試合連続本塁打を放った山川穂高内野手が選ばれた。小久保監督の優勝監督インタビューに続いてグラウンド上でのインタビューに臨んだ山川。喜びは控えめで「本当に緊張感のある試合が続いて、ドキ