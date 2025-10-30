今季イングランド2部ではちょっとしたサプライズが起きている。プレミアリーグから降格してきたレスター・シティ、イプスウィッチ・タウン、サウサンプトンの3クラブが低迷する中、首位に立っているのはフランク・ランパード率いるコベントリー・シティだ。英『Football365』は驚きの序盤戦と取り上げる。コベントリーは昨季も2部で5位には入っていたものの、過去25年2部では5位が最高成績のクラブだ。今季も昇格候補に挙げられて