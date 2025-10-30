カラバオカップ4回戦、リヴァプールはホームでクリスタル・パレスと戦ったが、0-3と敗れ同大会を敗退した。メンバーは若手中心で、リオ・ングモハやアマラ・ナロ、トレイ・ニョニほか多くの若者にチャンスが与えられた。普段ピッチに立っているメンバーはアレクシス・マクアリスターやミロシュ・ケルケズなど一部のみで、ベンチにも多くの主力の名前はなく、アルネ・スロット監督は完全なターンオーバーを敢行した。しかし結果は上