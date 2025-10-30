KAWAII LAB.の初となる衣装展『~ KAWAII LAB. 衣装展 ~ KAWAII CLOSET』が、2025年12月4日から26日の期間、全国5都市（渋谷、心斎橋、栄、博多、仙台）のhmv museum各館にて同時開催される。 （参考：KAWAII LAB. 全グループが東京ドームに集結！大舞台に至った必然と夢の共演をいま観るべき理由） 本展では、各会場のテーマに合わせて、FRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、SWEET STEADY、CUTIE STREETの各グル