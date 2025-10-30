体操男子でパリ五輪3冠の岡慎之助（21＝徳洲会）が10月30日、都内でスイス機械式時計ブランド「ノルケイン」の新作発表会に出席した。同社のブランドアンバサダーに就任し、「格好いいなって一目惚れだった。競技中はつけられないけれど、普段使いで大活躍している」と笑顔で明かした。25日までジャカルタで行われた世界選手権では、腰痛などの影響もあってメダルなしに終わった。「とても悔しい結果になったので、これからの