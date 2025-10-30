◇SMBC日本シリーズ第5戦ソフトバンク３―２阪神（2025年10月30日甲子園）ソフトバンクの牧原大成内野手（33）が、日本一達成後に「背番号7」を握りしめて号泣する姿があった。レギュラーシーズン、CSでも4番を務めた中村晃のユニホームは、小久保監督の胴上げにも参加した。中村は日本シリーズの直前にヘルニアが限界を超え、手術を受けるために欠場を余儀なくされた。牧原大にとっては、最も親しくて一番お世話に