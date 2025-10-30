３０日に放送予定だった天海祐希主演のテレビ朝日系連続ドラマ「緊急取調室」（木曜・午後９時）第３話が、同日に行われた日本シリーズ第５戦が延長になったため、放送休止となった。第３話は１１月６日に放送される。同ドラマの公式Ｘ（旧ツイッター）で、午後９時４９分に「お知らせ今夜の＃緊急取調室第３話は日本シリーズ第５戦延長につき、１１月６日（木）よる９時から放送いたします」と告知された。