◇SMBC日本シリーズ2025第5戦ソフトバンク3ー2阪神（2025年10月30日甲子園）日本シリーズ第5戦はソフトバンクが3―2で逆転勝ち。5年ぶり12度目の日本一に輝いた。表彰選手は以下の通り。【日本シリーズ表彰選手】◇最優秀選手（MVP）山川穂高（ソフトバンク）◇優秀選手柳田悠岐（ソフトバンク）杉山一樹（ソフトバンク）藤井皓哉（ソフトバンク）◇敢闘選手佐藤輝明（阪神）