横浜ＤｅＮＡは１１月２２、２３日にファン感謝イベントを開く横浜ＤｅＮＡは１１月２２、２３の両日、横浜スタジアムでファンフェスティバルを開催する。２３日はスタジアム前の日本大通りにもブースを出展する。ファンフェスの入場券がなくても楽しむことができる。午前１０時〜午後５時。入場無料。会場では、子どもたちが楽しめる野球体験ブースや特設パネルを設置したフォトブースのほか、選手の直筆サイン入りグッズなど