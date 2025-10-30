SMBC日本シリーズ2025第5戦● 阪神 2 − 3 ソフトバンク ○＜10月30日甲子園＞ソフトバンクが延長11回までもつれた接戦を制し第2戦から4連勝。対戦成績を4勝1敗とし、5年ぶり12度目の日本一を達成した。ソフトバンク打線は2点を追う8回、1番・柳田悠岐が今シリーズ1号の左越え2ランを放ち同点。延長11回は野村勇が1号ソロを右翼席へ運び3−2と試合をひっくり返した。先発の有原航平は5回途中2失点で降板したものの、あとを