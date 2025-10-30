¢¡SMBCÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º2025Âè5Àïºå¿À2¡½3¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê30Æü¡¢¹Ã»Ò±à¡Ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬¡¢µÕÅ¾¤Ç±äÄ¹Àï¤òÀ©¤·¤Æ5Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜ°ì¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£Ãæ4Æü¤Ç¤ÎÀèÈ¯¤È¤Ê¤Ã¤¿Í­¸¶¹ÒÊ¿¤Ï2²ó¡¢2»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¯¤È¡¢ºäËÜÀ¿»ÖÏº¤Ë148¥­¥í¤Î¥Ä¡¼¥·¡¼¥à¤òº¸Á°Å¬»þÂÇ¤È¤µ¤ì1ÅÀ¤ÎÀèÀ©¤òµö¤·¤¿¡£ÂÇÀþ¤Ïºå¿ÀÀèÈ¯¤ÎÂçÃÝ¹ÌÂÀÏº¤Î´ËµÞ¤ò¤Ä¤±¤¿Åêµå¤Ë½é²ó¤«¤é¶ì¤·¤ß¡¢4²ó¤Þ¤Ç¤Ï1¿Í¤ÈÁö¼Ô¤â½Ð¤»¤º´°Á´Åêµå¤òµö¤·¤¿¡£5²ó¤Ë2»à¤«¤éÌîÂ¼Í¦¤¬¥Á¡¼