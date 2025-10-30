自身初の写真集を発売した俳優でモデルの野村康太さん（21）にインタビュー。デビューから約3年、仕事への向き合い方や、写真集の撮影エピソード、芸能界に興味を持ったきっかけなどを伺いました。■初となる写真集の舞台は“韓国・ソウル”“初めてのひとり旅”をテーマに撮影された、1st写真集『暁紀』。野村さんが「いつか行ってみたかった」という韓国・ソウルを舞台に様々なシチュエーションで撮影されており、タイトルの『暁