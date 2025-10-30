◇SMBC日本シリーズ2025第5戦阪神―ソフトバンク（2025年10月30日甲子園）テレビ朝日系で中継された日本シリーズ第5戦で阪神の前監督の岡田彰布オーナー付顧問（67）が解説を務めた。7回まで2―0も、8回にここまで無双だった石井が柳田に外角直球を打たれ、痛恨の左越え同点2ランを被弾。2―2の延長11回には村上が野村に同じように外角直球を逆方向に運ばれ、決勝ソロとされた。岡田顧問は「坂本のリードにしてもね