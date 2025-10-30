「ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５、阪神２−３ソフトバンク」（３０日、甲子園球場）ソフトバンクが逆転勝ちし、４勝１敗で２０２０年以来、５年ぶり１２度目の日本一に輝いた。２−２の延長十一回、野村が決勝の右越えソロを放った。劇弾が飛び出したのは２点を八回だ。阪神・石井から１死一塁を作ると、柳田が１５０キロの外角いっぱいの直球を捉えた。打球は左翼ポール際に吸い込まれるような弧を描いて着弾。ソフトバン