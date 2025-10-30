【日本シリーズ】阪神 2−3 ソフトバンク（10月30日／甲子園球場）【映像】佐藤輝呆然！海野バズーカ、驚異の爆肩ストライク送球福岡ソフトバンクホークスの海野隆司捕手が、爆肩送球で盗塁阻止に成功した。ランナーだった阪神タイガースの佐藤輝明内野手は塁上で呆然。解説者たちも脱帽するストライク送球だった。10月30日、日本シリーズ第5戦でソフトバンクは阪神と対戦。0ー0で迎えた2回、中4日でマウンドに上がった有原航