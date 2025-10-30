◆ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５第５戦阪神２―３ソフトバンク（３０日・甲子園）ソフトバンクの優勝で終了した「ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５」の表彰選手が発表された。ＭＶＰには第２戦から３試合連続アーチを放ったソフトバンクの山川が選出された。初戦から全５試合で打点をマークした阪神・佐藤が敢闘選手に選ばれた。ＭＶＰ＝山川（ソ）敢闘選手＝佐藤輝（神）優秀選手＝柳田（ソ）、杉山（ソ）、藤井（ソ）