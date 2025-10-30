◆ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５第５戦阪神２―３ソフトバンク＝延長１１回＝（３０日・甲子園）阪神が延長１１回の熱闘の末、ソフトバンクに敗れ、２３年以来の日本一とはならなかった。この結果を受け、秦雅夫オーナー、粟井一夫社長がコメントを発表。ともに今季の戦いぶりをたたえ、ファンへの感謝の意を述べた。以下、両者のコメント全文。秦雅夫オーナー「今シーズン、チームは『守りの野球で勝つ。』という方針のもと