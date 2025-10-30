お笑いコンビ・ニッポンの社長のケツ（35歳）が、10月30日に放送された情報番組「DayDay.」（日本テレビ系）に出演。「全員から嫌われてました」という中学時代について語った。ニッポンの社長はこの日、「ダブルインパクト ツアー2025」の宣伝を兼ねてゲスト出演。“どんな中学生だったのか”との話題になる。これにケツは「僕は…興味ないと思うんですけど、好きな女の子のリコーダーをなめて、それがみんなにバレて、全員から嫌