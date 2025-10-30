BE:FIRST / I Want You Back -Dance Practice-サムネイル 7人組ダンス&ボーカルグループBE:FIRSTの初のベストアルバム「BE:ST」リード曲「I Want You Back」のDance Practice映像が公開された。【動画】公開されたBE:FIRST / I Want You Back -Dance Practice-初のベストアルバムのために制作された新曲は、The Jackson 5「I Want You Back」のカバーを、SKY-HIとSunnyがプロデュース。ファンキーなベースライ