ドル高進行、ドル円一時１５４．４５レベル＝ＮＹ為替 ＮＹ序盤はドル高が進行している。ドル円は高値を154.45付近に更新。ユーロドルは安値を1.1547付近、ポンドドルは1.3117付近に広げている。米１０年債利回りは４．１１％付近に上昇。 USD/JPY154.42EUR/USD1.1549GBP/USD1.3120