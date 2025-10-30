ＥＣＢ 中期的にインフレ率が２％目標で安定することを確実にする決意 適切な金融政策スタンスを決定するため、データ依存かつ会合ごとのアプローチを継続 金利決定は、新たな経済・金融データ、基礎的なインフレ圧力、金融情勢を踏まえ、インフレ見通しとそのリスクを評価して行われる 特定の金利経路を事前約束しない