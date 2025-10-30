中国商務部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京10月30日】中国商務部の報道官は30日、中米両国がマレーシア・クアラルンプールでの経済・貿易協議で、それぞれの関心事項を解決するための措置で合意したことについて、次のように説明した。中米両国首脳はこのほど、韓国・釜山で会談し、経済・貿易関係などの議題を深く議論し、経済・貿易などの分野での協力強化で合意した。中国は米国と共に、両首脳が会談で得た重要な