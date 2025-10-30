きょうのドル円は一気に高値を更新し、１５４円台まで上げを加速させている。１０月上旬に高市トレードで付けた高値を上抜け、一気に買いを加速させており、再び１５５円台を視野に入れてい。ＦＯＭＣ、日銀決定会合と２つのイベントを通過して、ドル高・円安が加速。ＦＲＢのパウエル議長の会見を受けたドル高と、日銀の植田総裁の会見を受けた円安が強まった。 パウエル議長は「１２月の利下げは確定した結論には程