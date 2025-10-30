◇SMBC日本シリーズ第5戦ソフトバンク３―２阪神（2025年10月30日甲子園）歓喜の輪に入り、ソフトバンク・小久保裕紀監督（53）は「おめでとー！」と絶叫。それからナインの手によって、その体が甲子園球場のど真ん中で9度宙を舞った。小久保監督は「セ・リーグ1位の阪神タイガースさんと5試合とも息つく暇もない試合ができた」と、日本シリーズの激闘を振り返った。優勝監督インタビューでは「昨年の…」を繰り返した