元乃木坂46で女優の生駒里奈（29）が30日、自身のインスタグラムを更新した。秋田出身の生駒。ストーリーズに「おそろしい。。地元由利本荘市の本庄公園にも熊が出たと。。。こんな事なかったのにな、、生駒が学生の時は」と投稿。続けて「冬だし。暗くなるの早いから尚更気をつけて。一人で行動せずに！」と呼びかけた。