Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡¢iPSºÙË¦¤ÇºîÀ½¤·¤¿¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖiPS¿´Â¡¡×¤¬¡¢Íè·î4Æü¤Î²ÐÍËÆü¤«¤éÅìµþ¡¦¼®Î±¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Ç°ìÈÌ¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖiPS¿´Â¡¡×¤Ï¡¢ÂçºåÂç³Ø¤Îß·Ë§¼ùÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤¬³«È¯¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÂ¡´ï¤Ê¤É¤ÎºÙË¦¤ËÊÑ²½¤¹¤ë¡ÖiPSºÙË¦¡×¤ä¡ÖiPS¿´¶Ú¥·¡¼¥È¡×¤Îµ»½Ñ¤òÍøÍÑ¤·¡¢Âç¤­¤µ¤ª¤è¤½3.5¥»¥ó¥Á¤ÎÀ¸¤­¤¿Î©ÂÎ¤Î¿´Â¡¥â¥Ç¥ë¤òÀ½ºî¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¡ÖPASONA NATUREVERSE¡×¤Ç¤Î¤Ù215Ëü¿Í¤ò