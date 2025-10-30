ウクライナ南部ザポリージャ州などにロシア軍による攻撃があり、少なくとも2人が死亡しました。ウクライナ空軍によりますと、ロシア軍が29日夜から30日にかけて、南部ザポリージャ州などにおよそ50発のミサイルと650機あまりのドローンを使い攻撃を行いました。ゼレンスキー大統領は「多くのミサイルを迎撃したものの、住宅や寮が損壊し、2人が死亡、子どもを含む数十人がけがをした」と明らかにしました。また、火力発電所など複