俳優の伊藤沙莉さんが、7人組ガールズグループ・HANAのCHIKAさんと共演し、難度の高いダンスパフォーマンスに挑戦しました。伊藤さんとCHIKAさんが出演したのはマクドナルドの新CM。2人で一緒にハイレベルなダンスを披露するという内容です。撮影中は伊藤さんがダンスに苦戦する様子を見せていましたが、なんとかCHIKAさんと息を合わせて踊りきりました。■夢のような共演前日にはファンミーティングに参加HANAの大ファンで、CM