高市首相は訪問中の韓国で李在明大統領と初の首脳会談を行い、日韓関係を未来志向で、安定的に発展させていく考えで一致しました。李在明大統領「韓日両国がいつにも増して未来志向の協力を強化しなければならないタイミングだと思います」高市首相「これまで築かれてきた日韓関係の基盤に基づきまして、日韓関係を未来志向で安定的に発展させていくことが、両国にとって有益だと私は確信しております」高市首相は李大統領との会談