赤色灯福岡県警南署は30日、福岡市にある福岡海星女子学院高校の敷地内の森で、白骨化した頭部や腰などが見つかったと発表した。年齢や性別は不明。身元の確認を急ぐとともに、事件と事故の両面で捜査している。署によると、同日午後3時ごろ、隣接する公園で草刈りをしていた男性が「人骨と思われる頭部などがある」と110番した。グレーのトレーナーやズボンも見つかった。