「ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５、阪神２−３ソフトバンク」（３０日、甲子園球場）阪神が逆転負けで４連敗。１勝４敗で２０２３年以来の日本一はならなかった。２−２の延長十一回、前の回から５番手で登板した村上が、ソフトバンク・野村に右越えソロを被弾し勝ち越された。打線は二回に２死一、二塁の好機で坂本が左前へ先制適時打。試合前までシリーズ４試合で１安打と苦しんでいたが、価値ある一打を放った。五回は