炎上している車＝３０日午後９時４５分ごろ、横浜市中区３０日午後９時４５分ごろ、横浜市中区住吉町５丁目の路上で「車両が燃えている」と通行人から１１９番通報があった。目撃した人によると、乗用車１台が激しく燃えており、横浜市消防局が消火活動に当たっている。